Bufera sul Csm | azzerati i vertici della Cassazione | bocciate le nomine del presidente Curzio e della vice Cassano

Advertising

RaffaellaPivato : Giovanna Civitillo, bufera sul figlio: 'Sono stata fraintesa' - TRIESTE_news : Zanin non ancora vaccinato, è bufera sul Presidente del Consiglio Regionale - - redazionerumors : Amadeus, la moglie Giovanna nella bufera dopo le dichiarazioni sul figlio #amadeus - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Scoppia una nuova bufera sul governo di #BorisJohnson: spunta un secondo party a Downing Street in pieno lockdown, poche or… - ilgiornale : Scoppia una nuova bufera sul governo di #BorisJohnson: spunta un secondo party a Downing Street in pieno lockdown,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera sul

Open

Il Consiglio superiore della magistratura finisce di nuovo nella. Il Consiglio di Stato ha infatti annullato la nomina del presidente della Cassazione Pietro Curzio e anche quella della presidente aggiunta Margherita Cassano (nomine fatte dal Csm nel 2020 ). ...Damiano David non ha gradito alcuni dei rumor in circolazionesuo conto e su quello della fidanzata, Giorgia Soleri, con cui " secondo l'indiscrezione più ...cronache nelle ultime ore per una...Un solo candidato ma tante polemiche. E' scontro aperto nel Pd calabrese in vista del congresso regionale per l'elezione del nuovo segretario che vedrà in corsa il solo Nicola Irto, ex presidente del ...“Per chi gestisce l’account di Letta: questo tweet è brutto e fa male a Letta e al PD. “Suona un po’ egocentrico ricordare qualcuno con una foto di se stessi in primo piano…anzi…a me suona molto irris ...