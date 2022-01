Basket, Ricky Rubio dopo l’infortunio: “Non sarò agli Europei 2022. Tra quattro anni lascio l’NBA” (Di sabato 15 gennaio 2022) Ricky Rubio è tornato a parlare con la stampa per la prima volta dopo il grave infortunio al ginocchio di due settimane fa, che lo ha costretto a concludere anzitempo la sua stagione agonistica in NBA con la maglia dei Cleveland Cavaliers. Il playmaker spagnolo ha confermato che non potrà prendere parte ai prossimi Campionati Europei, dove la Spagna giocherà da campionessa mondiale in carica. “Tornerò tra un anno, ma tornerò ancora più forte”, dichiara Rubio in un’intervista a La Vanguardia. Il talentuoso cestista iberico è poi tornato sulla rottura del legamento crociato anteriore: “Il mio rimpianto è durato un giorno. Mi sono infortunato, che posso farci? Devo mettere le cose in prospettiva: ricordiamoci che siamo nel bel mezzo di una pandemia“. Rubio è in scadenza ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)è tornato a parlare con la stampa per la prima voltail grave infortunio al ginocchio di due settimane fa, che lo ha costretto a concludere anzitempo la sua stagione agonistica in NBA con la ma dei Cleveland Cavaliers. Il playmaker spagnolo ha confermato che non potrà prendere parte ai prossimi Campionati, dove la Spagna giocherà da campionessa mondiale in carica. “Tornerò tra un anno, ma tornerò ancora più forte”, dichiarain un’intervista a La Vanguardia. Il talentuoso cestista iberico è poi tornato sulla rottura del legamento crociato anteriore: “Il mio rimpianto è durato un giorno. Mi sono infortunato, che posso farci? Devo mettere le cose in prospettiva: ricordiamoci che siamo nel bel mezzo di una pandemia“.è in scadenza ...

