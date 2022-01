Atp Adelaide 2 2022 | prima finale in carriera per Rinderkench | battuto Moutet

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Arthurè il primo finalista dell’Atp di. Il tennista francese si è aggiudicato il derby contro il connazionale Corentincon un sonoro 6-1 6-3. Match a senso unico in cui il numero 58 del mondo ha dominato dall’inizio alla fine, senza mai perdere il servizio. Grazie a due break per set, dopo un’ora e 17 minuti di gioco,ha potuto festeggiare la suaAtp della. Un ottimo modo per cominciare la stagione. La settimana però non è finita ed in palio c’è un titolo. A contenderglielo sarà il vincitore dell’altra semi, che vede opposti Marin Cilic e Thanasi Kokkinakis. SportFace.

