Aiuti di Stato Covid: istruzioni sul calcolo per verificare il rispetto dei limiti e l'eventuale superamento (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il testo, poi, è Stato firmato l'11 dicembre dal Ministro Daniele Franco e ora, dopo una lunga attesa, sta per arrivare in Gazzetta Ufficiale , come si legge nell'annuncio pubblicato dal Dipartimento ... Leggi su informazionefiscale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il testo, poi, èfirmato l'11 dicembre dal Ministro Daniele Franco e ora, dopo una lunga attesa, sta per arrivare in Gazzetta Ufficiale , come si legge nell'annuncio pubblicato dal Dipartimento ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Niente più malattia coperta dall’INPS per chi è in quarantena: se aiuti lo Stato nella tracciabilità, lo Stato no… - ilnonnosimpson : RT @messveneto: Senza aiuti pubblici 1,2 milioni di famiglie e imprese in difficoltà: Studio della Fabi sugli effetti dello stop al support… - RedattoreSocial : #Covid, Fabi: 311mld di aiuti pubblici in prestiti, con lo stop sarà emergenza. 'Urgente prorogarli tutti, a rischi… - GattaSulTettoMi : @Silvy6701 Non credo che gliene freghi del GP, è una manfrina per ottenere aiuti dallo stato - InfoFiscale : Aiuti di Stato Covid: istruzioni sul calcolo per verificare il rispetto dei limiti e l'eventuale superamento -