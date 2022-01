Vogliacco | “Oggi avevamo una convinzione particolare”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nessuna sbavatura difensiva per Alessandroneanche contro il Monza. Il difensore centrale giallorosso si è reso autore dell’ennesima prestazione convincente della sua stagione. Le dichiarazioni del post gara rilasciate ai microfoni di Ottochannel: Scontro diretto – “Non era facile dopo tutte le difficoltà delle ultime settimane, ci tenevamo tanto a battere una diretta concorrente e siamo felicissimi. Vogliamo continuare così” Partita – “Siamo riusciti a fare quello chepreparato e l’abbiamo incanalata come volevamo, poi sicuramente le espulsioni ci hanno aiutato ma l’approccio è stato quello giusto. Il rigore a inizio ripresa avrebbe potuto toglierci certezze mauna”. Difesa – “Non sempre ...

