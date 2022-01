Un altro lutto per la regina Elisabetta | morto il suo caro amico Ivor Herbert

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Lacon il cuore spezzato“. Così titola il Mirror dando la notizia di unche la Sovrana inglese deve affrontare. Parliamo della scomparsa di, giornalista e allenatore di cavalli da corsa, nonchédi lunga data della, deceduto all’età di 96 anni il 5 gennaio scorso ma la cui morte è stata confermata solo ieri 12 gennaio. L’uomo era un ex ufficiale delle Coldstream Guards ed era un visitatore della tenuta di Balmoral in Scozia. Così lasi trova sempre più sola, costretta a fare i conti con le mancanze di amici e affetti a lei cari. Oltre a quella incolmabile del principe Filippo (il 9 aprile 2021) di recente sono infatti scomparse anche la duchessa di ...

