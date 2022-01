Troppi rintocchi | sequestrate campane in provincia Trieste

(Di giovedì 13 gennaio 2022) A Dolina, frazione del piccolo comune di San Dorligo della Valle, indi, "si sta sviluppando un clima ostile e discriminatorio verso persone e beni della comunità cattolica che non ...

Il quotidiano Il Piccolo riporta con dovizia di particolari gli orari: alle 6, a mezzogiorno e alle 20 con almeno 70 colpi di batacchio e inoltreun colpo ogni quarto d'ora, dalle 7 alle 21 ...i debiti accumulati nel corso degli anni dalla parrocchia, così senza soldi non si può fare ... posta nella parte più alta della chiesa, comunque rimarebbe silenziosa, i suoi, infatti, ...A Dolina, frazione del piccolo comune di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, "si sta sviluppando un clima ostile e discriminatorio verso persone e beni della comunità cattolica che non s ...