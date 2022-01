Spaghetti al miele | un’originale ricetta siciliana | un sapore inusuale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Non strabuzzate gli occhi, avete letto benissimo: glialsono un piatto tipico di una piccolissima città, Butera, in provincia di Caltanissetta. Tradizionalmente, vengono preparati dalle massaie in onore di San Giuseppe il 19 marzo perché sono un piatto originalissimo e prezioso, per la presenza delle mandorle tritate e del nettare degli dei. Possono essere consumati caldi, come primo o come antipasto, oppure freddi come dolce, in ogni caso sono straordinari ed inaspettati. Vi stupiranno e vi conquisteranno allo stesso tempo, rapendovi in un vortice di sapori davvero originale. Presentateli nel corso di una cena con gli amici di sempre, regalerete loro un viaggio gastronomico in una terra ricca di storia, di sapere e di profumi così inebrianti da sorprenderli e rapirli. Curiose di scoprire come procedere? ...