Sono gli uomini, e non le donne, a guidare l’evoluzione nella moda (Di giovedì 13 gennaio 2022) Passano gli anni e le stagioni, si moltiplicano i mercati e le chance per l’export, le mamme imbiancano e i figli si femminilizzano, ma la sostanza è sempre la stessa: . Durante il primo lockdown, sfidando metà dei colleghi maschi che non volevano crederci perché certi pregiudizi Sono duri a morire ed è molto comodo crogiolarsi nella certezza che vanità e il desiderio di sfoggio siano peccati femminili, dedicai due settimane buone alla dimostrazione scientifico-economica del ruolo svolto dagli uomini e dal loro shopping nell’affermazione della moda d’alta gamma nell’ultimo secolo e principalmente del made in Italy. Il genere maschile, dopotutto, aveva goduto per millenni, e tuttora godeva, di una franchigia modaiola importante, suffragata da migliaia di dipinti, incisioni, diari, libri di casa che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Passano gli anni e le stagioni, si moltiplicano i mercati e le chance per l’export, le mamme imbiancano e i figli si femminilizzano, ma la sostanza è sempre la stessa: . Durante il primo lockdown, sfidando metà dei colleghi maschi che non volevano crederci perché certi pregiudiziduri a morire ed è molto comodo crogiolarsicertezza che vanità e il desiderio di sfoggio siano peccati femminili, dedicai due settimane buone alla dimostrazione scientifico-economica del ruolo svolto daglie dal loro shopping nell’affermazione dellad’alta gamma nell’ultimo secolo e principalmente del made in Italy. Il genere maschile, dopotutto, aveva goduto per millenni, e tuttora godeva, di una franchigiaiola importante, suffragata da migliaia di dipinti, incisioni, diari, libri di casa che ...

AlexBazzaro : Quindi l’Ema e l’Oms, non dei debosciati no vax, ci dicono candidamente che gli attuali vaccini sono superati e che… - WRicciardi : rompere termometro non guarisce la febbre,non leggere le analisi cliniche non riduce il rischio,spegnere i fari non… - Agenzia_Ansa : Secondo gli esperti dell'Oms 'sono necessari vaccini che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell'infezione e… - conta2412 : RT @Bluefidel47: Visto che Draghi è un banchiere,, non è, né medico né infermiere, vorrei sapere chi siano i suoi informatori che gli prepa… - lookati_inside : @MarcoTessari_ @MAKEFREEUS @francomarchisio @VeroDeRomanis So benissimo che la colpa sono 20 anni di Berlusconi e p… -