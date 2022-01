Scatta il lockdown mentre è a cena per un appuntamento al buio: donna bloccata a casa di uno sconosciuto da giorni (Di giovedì 13 gennaio 2022) La cena per un appuntamento al buio si è trasformata in una convivenza forzata potenzialmente da incubo. È quanto successo a una donna cinese che ha raccontato l’accaduto sui socia. A riferire la notizia è la Bbc: la protagonista della storia si identifica solo con il nome di Wang e ha spiegato che aveva accettato l’invito di un uomo mai incontrato quando nella città dove si trovano è Scattato il lockdown, che in Cina è così stringente da non consentire più a nessuno di uscire di casa. La donna ha scritto sul social cinese WeChat di esser tornata da poco nella sua città d’origine di Zhengzhou per le festività del capodanno cinese: “Sono ormai avanti con gli anni, e i miei genitori mi hanno organizzato una serie di appuntamenti al buio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laper unalsi è trasformata in una convivenza forzata potenzialmente da incubo. È quanto successo a unacinese che ha raccontato l’accaduto sui socia. A riferire la notizia è la Bbc: la protagonista della storia si identifica solo con il nome di Wang e ha spiegato che aveva accettato l’invito di un uomo mai incontrato quando nella città dove si trovano èto il, che in Cina è così stringente da non consentire più a nessuno di uscire di. Laha scritto sul social cinese WeChat di esser tornata da poco nella sua città d’origine di Zhengzhou per le festività del capodanno cinese: “Sono ormai avanti con gli anni, e i miei genitori mi hanno organizzato una serie di appuntamenti al...

