Sanremo, Cesare Cremonini super ospite (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sarà Cesare Cremonini l'altro super ospite del prossimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dall'1 - 5 febbraio. Il direttore artistico Amadeus ha messo a segno un altro colpo con un nome atteso e ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Saràl'altrodel prossimo Festival di, in onda su Rai1 dall'1 - 5 febbraio. Il direttore artistico Amadeus ha messo a segno un altro colpo con un nome atteso e ...

Advertising

team_world : Cesare Cremonini super ospite a #Sanremo2022! - m4rika1 : RT @alebohred: CESARE CREMONINI OSPITE A SANREMO ORA LA MIA VITA È COMPLETAAAAAAAAAAAAAA - zazoomblog : Festival di Sanremo Cesare Cremonini super ospite - #Festival #Sanremo #Cesare #Cremonini - Terriorciari01 : RT @aleferaz: cesare cremonini a casa di amadeus che gli chiede i tortellini per colazione SANREMO NON È REALE SEMPLICEMENTE THE MOST WONDE… - _SaraC_92 : RT @ESCitanews: Un nuovo super ospite per Amadeus. All'Ariston ci sarà Cesare Cremonini ?? #Sanremo #ESC2022 #ESCita #Eurovision2022 https:… -