Roberto Di Nardo neo direttore vendite di DS Automobiles Italia (Di giovedì 13 gennaio 2022) TORINO - Roberto Di Nardo è il nuovoo direttore vendite di DS Automobiles Italia. Napoletano, con un background universitario che spazia dall'Economia al Marketing & Sales, brillantemente ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 gennaio 2022) TORINO -Diè il nuovoodi DS. Napoletano, con un background universitario che spazia dall'Economia al Marketing & Sales, brillantemente ...

Advertising

solomotori : Roberto Di Nardo direttore vendite DS Automobiles in Italia - lagiornalista99 : Roberto Di Nardo, nuovo direttore vendite di DS Automobiles Italia - EstebBeltramino : Roberto Di Nardo direttore vendite DS Automobiles in Italia #motori - Italpress : Roberto Di Nardo neo direttore vendite di DS Automobiles Italia - zazoomblog : Roberto Di Nardo è napoletano il nuovo direttore vendite di Ds Automobiles per l’Italia - #Roberto #Nardo… -