Reddito di cittadinanza e Green Pass: cosa cambia dall'1 febbraio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Chi non ha il Green Pass non potrà più ricevere il Reddito di cittadinanza? È una domanda che ha iniziato a farsi strada, ma per capire a cosa si fa riferimento è opportuno fare il punto della situazione. Il cambiamento delle cose viene al momento segnalato come la combinazione di due novità che sono all'orizzonte. Una è strettamente dipendente dall'ultimo decreto legge con in oggetto le norme di contenimento del Covid, l'altra riguarda ciò che è contenuto nella prossima legge di Bilancio. Dunque, per capire cosa potrebbe accadere è sufficiente spiegare a cosa si fa riferimento nel dettaglio. Reddito di cittadinanza e Green Pass, per il punto bisogna partire dal ...

