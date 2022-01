Record di ascolti su Canale 5 per la SuperCoppa Italiana Inter-Juventus (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una SuperCoppa Italiana da Record su Canale 5. Ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, la supersfida “Inter-Juventus”, leader assoluta della prima serata, è stata seguita da 7.890.000 spettatori totali con il 33.18% di share individui (36.14% di share attiva) facendo registrare il maggior numero di telespettatori per... Leggi su digital-news (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unadasu5. Ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, la supersfida “”, leader assoluta della prima serata, è stata seguita da 7.890.000 spettatori totali con il 33.18% di share individui (36.14% di share attiva) facendo registrare il maggior numero di telespettatori per...

Advertising

QuiMediaset_it : #Canale5 trionfa con la #SupercoppaItaliana: record d'ascolti per #InterJuventus con 7.890.000 spettatori e il 36.1… - Azzurri : ?? Ascolti record per gli #Azzurri nel 2021: oltre 2??2??9?? milioni di telespettatori per le 60 gare trasmesse in T… - FIGCfemminile : ???? Record di spettatori per #JuveMilan: la finale della #SupercoppaFemminile @fsitaliane è stata seguita su @La7tv… - sportli26181512 : #Media #Notizie Supercoppa, ascolti record per Inter-Juventus su Canale 5: Una Supercoppa Italiana da record su Can… - TvCircle1 : RT @QuiMediaset_it: #Canale5 trionfa con la #SupercoppaItaliana: record d'ascolti per #InterJuventus con 7.890.000 spettatori e il 36.14% d… -