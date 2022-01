Offese sui social a David Sassoli: scattano le indagini sugli account dei No vax (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sta per essere aperto formalmente un fascicolo di indagine a Roma in merito alle Offese sui social al presidente dell’Europarlamento David Sassoli, scomparso nei giorni scorsi. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno depositato in procura una prima informativa: su alcuni account Twitter (e non solo) sono comparsi dopo l’annuncio della morte di Sassoli messaggi e post che ne mettono in relazione la scomparsa con il vaccino contro il Coronavirus. Gli uomini dell’Arma hanno trasmesso l’incartamento all’ufficio primi atti di piazzale Clodio e nei prossimi giorni è prevista l’apertura formale delle indagini. Oggi, intanto, è stata aperta la camera ardente per Sassoli in Campidoglio e domani verranno celebrati nella Capitale i funerali di ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sta per essere aperto formalmente un fascicolo di indagine a Roma in merito allesuial presidente dell’Europarlamento, scomparso nei giorni scorsi. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno depositato in procura una prima informativa: su alcuniTwitter (e non solo) sono comparsi dopo l’annuncio della morte dimessaggi e post che ne mettono in relazione la scomparsa con il vaccino contro il Coronavirus. Gli uomini dell’Arma hanno trasmesso l’incartamento all’ufficio primi atti di piazzale Clodio e nei prossimi giorni è prevista l’apertura formale delle. Oggi, intanto, è stata aperta la camera ardente perin Campidoglio e domani verranno celebrati nella Capitale i funerali di ...

