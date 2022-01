Non è l’Arena, Massimo Giletti ospita Povia. Nino Cartabellotta dà forfait: “Ma cosa vengo a fare con lui?” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Giuseppe Povia è stato ospite a “Non è l’Arena” esponendo le sue idee, a dir poco strampalate, su Covid-19 e vaccini. Pandemia e musica nel talk show di La7 dove si esibisce, rigorosamente in playback, con il brano “Liberi di scegliere“: “Io non posso mandare all’aria una vita di cure, nella quale ho fatto anche dei vaccini, solo perché non ne faccio uno che mi fa terrore. Io sono un No covid vax e la canzone è totalmente in linea con l’articolo 32 della Costituzione che parla della libertà di scelta. E’ difficile cantare questa canzone in Italia perché un tema sociopolitico accende un dibattito e crea una divisione tra il popolo. Io sono un cantautore molto sociale se mi appassionano dei temi cerco di comunicarli in musica”, ha spiegato prima della sua esibizione. “Povia ha ragione da vendere a fare una canzone dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Giuseppeè stato ospite a “Non è” esponendo le sue idee, a dir poco strampalate, su Covid-19 e vaccini. Pandemia e musica nel talk show di La7 dove si esibisce, rigorosamente in playback, con il brano “Liberi di scegliere“: “Io non posso mandare all’aria una vita di cure, nella quale ho fatto anche dei vaccini, solo perché non ne faccio uno che mi fa terrore. Io sono un No covid vax e la canzone è totalmente in linea con l’articolo 32 della Costituzione che parla della libertà di scelta. E’ difficile cantare questa canzone in Italia perché un tema sociopolitico accende un dibattito e crea una divisione tra il popolo. Io sono un cantautore molto sociale se mi appassionano dei temi cerco di comunicarli in musica”, ha spiegato prima della sua esibizione. “ha ragione da vendere auna canzone dal ...

