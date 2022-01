Napoli, Elmas: «Con questi compagni è troppo facile giocare» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida con la Fiorentina in Coppa Italia Ai microfoni di Mediaset, Eljif Elmas ha parlato prima di Napoli-Fiorentina. FORMA – «Arriviamo da partite importanti, ma oggi lo è di più contro una squadra difficile. Bisogna andare meglio per andare avanti in questa competizione». PETAGNA – «Tutti i giocatori sono forti in attacco. Quando gioco con loro è troppo facile, sono contento e spero di fare bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Eljif, centrocampista del, ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida con la Fiorentina in Coppa Italia Ai microfoni di Mediaset, Eljifha parlato prima di-Fiorentina. FORMA – «Arriviamo da partite importanti, ma oggi lo è di più contro una squadra difficile. Bisogna andare meglio per andare avanti in questa competizione». PETAGNA – «Tutti i giocatori sono forti in attacco. Quando gioco con loro è, sono contento e spero di fare bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tvdellosport : ?? NAPOLI, ALTRI DUE POSITIVI Nel giro di tamponi di questa mattina effettuati presso l’hotel del ritiro del… - CalcioNews24 : #NapoliFiorentina, le parole di Elmas nel pre partita ??? - spaziocalcio : Formazione #Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Mertens, Elmas; Peta… - napolista : #NapoliFiorentina, formazioni / Ghoulam e Tuanzebe titolari, in attacco Mertens e Petagna Le scelte di Spalletti p… - Andrea842631710 : @adam_ounas10 Potrebbe anche accadere Napoli decida di non sostituirlo proprio. Davanti giocano in 4. Lozano, polit… -