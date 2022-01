Malore in auto mentre si reca in ospedale: morto un uomo di 58 anni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un uomo è deceduto, probabilmente dopo aver accusato un Malore, mentre si recava all’ospedale di Pescara alla guida della propria auto. Forse aveva accusato le prime avvisaglie di un Malore, così aveva deciso di salire a bordo della propria auto per recarsi in ospedale. Purtroppo, durante il tragitto, sarebbe deceduto. La tragedia si è registrata L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unè deceduto, probabilmente dopo aver accusato unsiva all’di Pescara alla guida della propria. Forse aveva accusato le prime avvisaglie di un, così aveva deciso di salire a bordo della propriaperrsi in. Purtroppo, durante il tragitto, sarebbe deceduto. La tragedia si è registrata L'articolo proviene da YesLife.it.

