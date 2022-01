La rete diretta in Campania di Carrefour venduta ad Apulia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Carrefour Italia mette in atto il piano di trasformazione e rilancio per il 2022 annunciato il 1 ottobre che prevede la cessione della rete diretta, annunciando l’intenzione di trasferire i 22 punti vendita in Campania, di cui 18 in gestione diretta e 4 gestiti da terzi in affitto d’azienda, oltre al centro logistico di Airola (BN) al master franchisee Apulia Distribuzione, per consolidare e sviluppare la rete e il marchio Carrefour nella Regione Campania. Come annunciato da Fruitbook Magazine, l’azienda sottolinea che questo non avrà impatti sotto il profilo occupazionale, in quanto è previsto il totale assorbimento dei circa 500 collaboratori dei punti vendita oggetto dell’accordo, con il mantenimento delle condizioni contrattuali in ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 13 gennaio 2022)Italia mette in atto il piano di trasformazione e rilancio per il 2022 annunciato il 1 ottobre che prevede la cessione della, annunciando l’intenzione di trasferire i 22 punti vendita in, di cui 18 in gestionee 4 gestiti da terzi in affitto d’azienda, oltre al centro logistico di Airola (BN) al master franchiseeDistribuzione, per consolidare e sviluppare lae il marchionella Regione. Come annunciato da Fruitbook Magazine, l’azienda sottolinea che questo non avrà impatti sotto il profilo occupazionale, in quanto è previsto il totale assorbimento dei circa 500 collaboratori dei punti vendita oggetto dell’accordo, con il mantenimento delle condizioni contrattuali in ...

