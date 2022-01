James Rodriguez eroe per una notte | il colombiano salva la vita all’avversario

(Di venerdì 14 gennaio 2022)protagonista assoluto del match tra l’Al-Rayaan e l’Al-Wakrah. Una serata che stava diventando terribile. Durante il match il 32enne Ousmane Coulibaly viene colpito da un malore. Il calciatore si accascia al suolo privo di sensi. Più veloce tra tutti è l’ex Real Madrid.-Everton Ilstende sul fianco il proprio avversario per favorirgli la respirazione fino all’arrivo dei medici. L’intervento si rivela quindi essere stato provvidenziale. La serata perfetta per il fantasista, unata due goal e un assist.

Ancora un altro dramma sul campo con un calciatore colpito da arresto cardiaco. L'eroe, come fu agli Europei Simon Kjaer con Eriksen, questa volta è stato l'ex Real Madrid, che durante il primo tempo della gara tra Al - Rayyan e Al - Wakrah, valida per la Qatar Stars League, ha prontamente soccorso il difensore ospite Ousmane Coulibaly, caduto ...Stavolta il protagonista è stato l'ex Real Madrid: ecco cosa è successo. Attimi di paura in Qatar sabato nel corso del match tra Al Rayyan e Al Wakrah quando l'ex giocatore del Real ...CALCIO - Ousmane Coulibaly - durante Al Rayyan e Al Wakrah - si è accasciato a terra dopo un malore: l'ex Real Madrid gli salva la vita con un semplice ma fonda ...L'ex calciatore del Real Madrid è intervenuto tempestivamente aggiustando la testa del 32enne colpito da infarto per consentirgli di respirare prima dell'arrivo dei medici ...