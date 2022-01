Inter, già annullati e rimborsati i biglietti per le partite contro Empoli e Venezia (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Inter rimborsa i biglietti per le partite contro Empoli e Venezia In vista dei match casalinghi contro Empoli (Coppa Italia) e Venezia (campionato), l’Inter ha comunicato quest’oggi di aver annullato e rimborsato i biglietti acquistati, vista che la capienza degli stadi per quelle due partite è pari a 5000 spettatori. Ecco la nota del club nerazzurro: FC Internazionale Milano comunica ai propri tifosi che, in ragione della riduzione della capienza massima consentita a soli 5.000 spettatori, tutti i biglietti per gli incontri Inter-Venezia di Serie A e Inter-Empoli di Coppa ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’rimborsa iper leIn vista dei match casalinghi(Coppa Italia) e(campionato), l’ha comunicato quest’oggi di aver annullato e rimborsato iacquistati, vista che la capienza degli stadi per quelle dueè pari a 5000 spettatori. Ecco la nota del club nerazzurro: FCnazionale Milano comunica ai propri tifosi che, in ragione della riduzione della capienza massima consentita a soli 5.000 spettatori, tutti iper gli incontridi Serie A edi Coppa ...

