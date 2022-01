Il giornalista duro su Bonucci: “Deve essere squalificato!” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tensione alle stelle ieri sera durante la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus. Il gol nel finale di Alexis Sanchez che ha deciso la partita ha scosso gli animi, soprattutto delle persone a bordocampo. Bonucci Juventus In particolare Leonardo Bonucci si è reso protagonista di un episodio assai spiacevole pochi secondi dopo il gol del cileno. L’ex difensore del Bari è andato a muso duro contro Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell’Inter, alzando vistosamente anche le mani da quanto si apprende da alcuni video fatti dalle tribune. Sulla vicenda è intervenuto anche il giornalista Giovanni Capuano, sul suo profilo Twitter: ” Il comportamento di Bonucci nel momento del gol di Sanchez, pur nella tensione del finale, è difficile da accettare. C’erano quarto uomo e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tensione alle stelle ieri sera durante la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus. Il gol nel finale di Alexis Sanchez che ha deciso la partita ha scosso gli animi, soprattutto delle persone a bordocampo.Juventus In particolare Leonardosi è reso protagonista di un episodio assai spiacevole pochi secondi dopo il gol del cileno. L’ex difensore del Bari è andato a musocontro Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell’Inter, alzando vistosamente anche le mani da quanto si apprende da alcuni video fatti dalle tribune. Sulla vicenda è intervenuto anche ilGiovanni Capuano, sul suo profilo Twitter: ” Il comportamento dinel momento del gol di Sanchez, pur nella tensione del finale, è difficile da accettare. C’erano quarto uomo e ...

