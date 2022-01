Ihattaren attacca la Samp: «Ero abbandonato. D’Aversa? Non sapeva fossi mancino» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Parole dure di Ihattaren verso la Sampdoria al Telegraph: il classe 2002 accusa i blucerchiati e D’Aversa Ihattaren ai microfoni del Telegraph accusa la Sampdoria. Le sue parole: ADDIO Samp – «Non esistevo. A diciannove anni stavo seduto in una stanza d’albergo abbandonato a me stesso. Tutti i tipi di accordi non venivano rispettavi. Come se non esistessi. Me ne sono andato per questo». STIPENDIO – «Non ho ricevuto uno stipendio, ho chiamato il team manager e mi ha detto ‘paghiamo ogni due mesi’. Non è successo. Ho iniziato a irritarmi. Non c’erano prospettive e ho chiamato Raiola. Lui mi ha detto di stare calmo». D’Aversa – «Dopo che avevo deciso di tornare in Olanda, il mister mi ha chiamato per dirmi che sarei stato titolare la partita dopo. Non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Parole dure diverso ladoria al Telegraph: il classe 2002 accusa i blucerchiati eai microfoni del Telegraph accusa ladoria. Le sue parole: ADDIO– «Non esistevo. A diciannove anni stavo seduto in una stanza d’albergoa me stesso. Tutti i tipi di accordi non venivano rispettavi. Come se non esistessi. Me ne sono andato per questo». STIPENDIO – «Non ho ricevuto uno stipendio, ho chiamato il team manager e mi ha detto ‘paghiamo ogni due mesi’. Non è successo. Ho iniziato a irritarmi. Non c’erano prospettive e ho chiamato Raiola. Lui mi ha detto di stare calmo».– «Dopo che avevo deciso di tornare in Olanda, il mister mi ha chiamato per dirmi che sarei stato titolare la partita dopo. Non ...

Advertising

marcoconterio : ?????? Mohamed #Ihattaren parla per la prima volta e attacca duramente al Telegraaf - 'Mai stato irreperibile. La… - azazel81 : RT @marcoconterio: ?????? Mohamed #Ihattaren parla per la prima volta e attacca duramente al Telegraaf - 'Mai stato irreperibile. La #Sampdor… - AndreaZeoli : RT @marcoconterio: ?????? Mohamed #Ihattaren parla per la prima volta e attacca duramente al Telegraaf - 'Mai stato irreperibile. La #Sampdor… - Giacomobacci2 : RT @marcoconterio: ?????? Mohamed #Ihattaren parla per la prima volta e attacca duramente al Telegraaf - 'Mai stato irreperibile. La #Sampdor… - ZonaJuventina : RT @marcoconterio: ?????? Mohamed #Ihattaren parla per la prima volta e attacca duramente al Telegraaf - 'Mai stato irreperibile. La #Sampdor… -