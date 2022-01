“Hai una microlesione”, rischia di lasciare per sempre Amici: il concorrente scoppia in lacrime (Di giovedì 13 gennaio 2022) dopo la comunicazione di Maria De Filippi. Dopo il consueto stop in occasione delle vacanze natalizie, Amici è tornato in onda, con tante sorprese e colpi di scena. Non tutte, però, sono buone notizie. Nel daytime in onda ieri, mercoledì 12 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) dopo la comunicazione di Maria De Filippi. Dopo il consueto stop in occasione delle vacanze natalizie,è tornato in onda, con tante sorprese e colpi di scena. Non tutte, però, sono buone notizie. Nel daytime in onda ieri, mercoledì 12 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MiC_Italia : #FumettiNeiMusei | Se hai in mente una storia a fumetti ambientata in uno dei tuoi @museitaliani preferiti, mandal… - Pontifex_it : San Giuseppe, tu che hai amato Gesù con amore di padre, sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia e desider… - ParoleOstili : Caro Presidente, che dolore oggi. Era il 2019 quando hai voluto dare il tuo esempio di politico e di uomo firmando… - aragostasegreta : hai presente quando suona la sveglia e tu pensi adesso rimango un sec a letto e poi mi alzo ma lo sai che in quel m… - tutroppotop : Bernardeschi ha capito talmente tanto lo spirito Juve che dopo 3 partite fatte bene crede di essere un fenomeno e m… -