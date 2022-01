Gli chiedono se potrebbe restare alla Fiorentina: la reazione di Vlahovc fa discutere (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli, valido per gli ottavi di finale. L’attaccante serbo è tornato ancora una volta a parlare del suo futuro, commentando la sua situazione attuale con il club Viola. Ecco quanto evidenziato “Abbiamo già archiviato l’ultima partita, vogliamo vincere”, ha dichiarato il bomber della Fiorentina a Italia Uno. “Il Napoli è una grande squadra, ma siamo qui per provare a dire comunque la nostra”. Vlahovic Fiorentina VLAHOVIC, IL GESTO DOPO LA DOMANDA SUL FUTURO Particolare reazione dopo la domanda posta sulla possibile permanenza alla Fiorentina. Vlahovic ha infatti guardando la giornalista Monica Vanali di Mediaset senza rispondere. Dopo qualche ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’attaccante della, Dusan Vlahovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli, valido per gli ottavi di finale. L’attaccante serbo è tornato ancora una volta a parlare del suo futuro, commentando la sua situazione attuale con il club Viola. Ecco quanto evidenziato “Abbiamo già archiviato l’ultima partita, vogliamo vincere”, ha dichiarato il bomber dellaa Italia Uno. “Il Napoli è una grande squadra, ma siamo qui per provare a dire comunque la nostra”. VlahovicVLAHOVIC, IL GESTO DOPO LA DOMANDA SUL FUTURO Particolaredopo la domanda posta sulla possibile permanenza. Vlahovic ha infatti guardando la giornalista Monica Vanali di Mediaset senza rispondere. Dopo qualche ...

Advertising

DarioStefano : Gli stessi che erano contro il #supergreenpass proponevano #obbligovaccinale. Adesso che il Governo propone l’obbli… - _05012022_ : RT @sregolatore: Ah quindi nella torino bene chiedono il greenpass, spiace gli ho detto 'non lo mostro per un caffè' e me ne sono andato. D… - DidaShe : RT @desinella: Curioso come quelli che si lamentano perché parlo poco siano gli stessi che o non mi chiedono mai nulla o non mi ascoltano o… - artvworld : gli over 50 hanno visto stagioni ben peggiori delle ultime due stagioni (che non è un nulla quasi), ergo a differen… - watohal : @ItalianoRt Il grande Lavrov sa ma non vuole dirlo che la Germania è sotto ricatto economico degli usa da quando ha… -