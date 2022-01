GF Vip, una battuta di Davide fa infuriare Katia: “Ti tiro uno schiaffo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nonostante il richiamo di Alfonso Signorini, nella casa del GF Vip non si spengono gli scontri. Questa volta a far arrabbiare Katia Ricciarelli sono state le parole dette da Barù e Davide Silvestri in un momento di goliardia. “Ti tiro uno schiaffo” – Scherzando con il compagno d’avventura, Davide ha dato della “vecchietta” alla Ricciarelli. Nell’udire L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nonostante il richiamo di Alfonso Signorini, nella casa del GF Vip non si spengono gli scontri. Questa volta a far arrabbiareRicciarelli sono state le parole dette da Barù eSilvestri in un momento di goliardia. “Tiuno” – Scherzando con il compagno d’avventura,ha dato della “vecchietta” alla Ricciarelli. Nell’udire L'articolo

