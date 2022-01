Gf Vip 6, Giacomo Urtis racconta di aver avuto una storia con Fabrizio Corona: la reazione dell’ex re dei paparazzi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Pochissime ore fa Giacomo Urtis ha raccontato di aver avuto una storia con un uomo molto famoso. E dai numerosi indizi che il gieffino si è fatto sfuggire all’interno della Casa del Gf Vip 6, in molti hanno colto il riferimento a Fabrizio Corona. Anche la stessa Sophie Codegoni, molto amica dell’ex re dei paparazzi, ha reagito alle confidenze del chirurgo dei vip con grande sorpresa. “Lui non ne ha mai fatto mistero. Secondo te chi mi ha presentato il mondo? In aeroporto ho visto questo braccio tatuato… ci siamo presentati e mi ha portato a Milano ed io non volevo viverci ma è stata la mia fortuna. Lui è l’amore della mia vita. Sono uno dei pochi, negli anni, che è sempre rimasto là. Lui non si fa alcun problema, è ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Pochissime ore fahato diunacon un uomo molto famoso. E dai numerosi indizi che il gieffino si è fatto sfuggire all’interno della Casa del Gf Vip 6, in molti hanno colto il riferimento a. Anche la stessa Sophie Codegoni, molto amicare dei, ha reagito alle confidenze del chirurgo dei vip con grande sorpresa. “Lui non ne ha mai fatto mistero. Secondo te chi mi ha presentato il mondo? In aeroporto ho visto questo braccio tatuato… ci siamo presentati e mi ha portato a Milano ed io non volevo viverci ma è stata la mia fortuna. Lui è l’amore della mia vita. Sono uno dei pochi, negli anni, che è sempre rimasto là. Lui non si fa alcun problema, è ...

