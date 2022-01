Eternals | un possibile mediatore con l’universo DC?

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 13 gennaio 2022)è disponibile sulla piattaforma Disney +, che aggiunge un nuovo tassello al Marvel Cinematic Universe: quanto può essere accostato alDC? Una delle più recenti pellicole targate Marvel Studios, disponibile su Disney + diretta dalla regista premio Oscar per Nomadland Chloé Zhao, è stata accostata in più occasioni al DC Universe. I suoi protagonisti, infatti, hanno caratteristiche assai simili a quelle di Superman (esplicitamente menzionato in Eternas) e soci. Questo è balzato all’occhio sin dalla prima uscita del film, nelle sale italiane dal 3 novembre ed ha originato molte discussioni tra gli appassionati di cinecomics. Il progetto in sé è stato a volte bistrattato e visto, da una fetta di pubblico, come un film Marvel debole e non efficace, altri invece hanno apprezzato la svolta “matura” presa dal MCU. Ma di questo via abbiamo ...