Elisabetta Gregoraci fa chiarezza sul ritorno di fiamma con Briatore

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Le vacanze natalizie e il Capodanno passati insieme in Kenia avevano riacceso la speranza di chi volevae Flaviodi nuovo insieme. A placare gli animi e a spigare come stanno le cose è stata la stessa...

ha rotto il silenzio in merito al suo presunto ritorno di fiamma con l'ex marito, Flavio Briatore. Argomenti trattatie Briatore: il ritorno di fiamma ...e Flavio Briatore insieme a Monte Carlo, a Roma e pure a Malindi, in Kenya, per festeggiare il Capodanno con il loro figlio, Nathan Falco. Inevitabile che il gossip tornasse a ...La confessione di Elisabetta Gregoraci circa una malattia: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli e le curiosità della vicenda ...Elisabetta Gregoraci ha voluto commentare le voci del ritorno di fiamma con Flavio Briatore, dopo i numerosi avvistamenti insieme.