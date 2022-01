Eddie Kingston: “Lotterò in GCW, aspetto solo il permesso di Tony Khan” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il wrestler della GCW AJ Gray ha recentemente sfidato Eddie Kingston a battersi con lui durante l’imminente evento The Wrld on GCW, che si svolgerà il 23 gennaio. I fan attendono con trepidazione la risposta di Kingston, che ai microfoni del Battleground Podcast ha dichiarato: “Conosco AJ. So cosa sta cercando di fare. Sta cercando di farsi un nome, e vuole sfidarmi. Lo conosco e mi piace, ma ciò non vuol dire che non lo prenderò a calci”. “Se vuole battersi, ci batteremo” Kingston continua: “Se vuole battersi, ci batteremo. Devo solo controllare un po’ di cose con la AEW, perché so che sono aperti a lavorare con qualunque promotion, quindi devo solo assicurarmene. Se AJ vuole fare a botte, va bene. Penso che lui abbia dimenticato da dove provengo, e che che per me sono ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il wrestler della GCW AJ Gray ha recentemente sfidatoa battersi con lui durante l’imminente evento The Wrld on GCW, che si svolgerà il 23 gennaio. I fan attendono con trepidazione la risposta di, che ai microfoni del Battleground Podcast ha dichiarato: “Conosco AJ. So cosa sta cercando di fare. Sta cercando di farsi un nome, e vuole sfidarmi. Lo conosco e mi piace, ma ciò non vuol dire che non lo prenderò a calci”. “Se vuole battersi, ci batteremo”continua: “Se vuole battersi, ci batteremo. Devocontrollare un po’ di cose con la AEW, perché so che sono aperti a lavorare con qualunque promotion, quindi devoassicurarmene. Se AJ vuole fare a botte, va bene. Penso che lui abbia dimenticato da dove provengo, e che che per me sono ...

