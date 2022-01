Cosa rischia Bonucci per l’aggressione al dirigente dell’Inter e cosa gli avrebbe detto

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’esplosione di rabbia di Leonardoal termine della Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, con il difensore azzurro che si è scagliato contro il segretario della prima squadra neroazzurra Cristiano Mozzillo, potrebbe avere delle ripercussioni. Dopo il gol di Sanchez, le telecamere di Mediaset – che trasmetteva in diretta l’evento – inquadrano quello che è accaduto a bordo campo. “Non mi esulti in faccia, che c… fai? Ti ammazzo”urlato il difensore al, secondo una ricostruzione del Tempo. Scena alla quale hanno assistito gli uomini della procura federale presenti in campo. Mozzillo indietreggia, quasi incredulo di fronte alla reazione violenta di, e gli dice: “Mafai?”. Si può perdere male, malissimo e poi c’è #...

Bonucci, però, non ha ancora fatto i conti con il giudice sportivo dato che le immagini parlano chiaro: il difensore bianconero rischia una lunga squalifica in campionato per il suo gesto immotivato ... "Ma cosa fai?", gli avrebbe risposto poi Mozzillo, tirandosi indietro. Ora si aspettano le ragioni ... che ora rischia una squalifica in campionato