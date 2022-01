Concordia | De Falco | “Schettino fece un gesto scellerato”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Il tempo intercorso dalla tragedia ci ha allontanato dai dettagli e questo ci consente di vedere la vicenda complessivamente. Oggi possiamo capire che quella non fu soltanto una tragedia marittima: si è creata a causa di un’azione scellerata e non è legata alla tecnica della navigazione. Senza lo sfasamento avvenuto, nella figura del comandante, tra il proprio ruolo e il proprio interesse tutto questo non si sarebbe verificato”. Quello del comandante Francescofu “un atto, incompatibile con la sicurezza”. Lo ha detto il senatore Gregorio De, capitano di fregata e all’epoca capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno, a dieci anni dal naufragio della Costaall’isola del Giglio. “Tornare qui significa per me riabbracciare idealmente le vittime che purtroppo ...