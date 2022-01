Arthur via dalla Juve? Il sostituto arriva dal Chelsea! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alla luce della sconfitta subita in Supercoppa Italiana contro l’Inter e della contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Agnelli, non è da escludere la possibilità che la dirigenza Juventina decida di tornare sul mercato, in modo da potenziare la squadra e rilanciare le ambizioni del progetto bianconero. Melo Arthur Tra i tanti nomi in uscita, spunta quello del brasiliano Arthur: l’Arsenal ha da tempo messo gli occhi sul centrocampista brasiliano, considerato non incedibile dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, l’allenatore dei Gunners Mikel Arteta avrebbe espresso il suo gradimento per il mediano ex Barça per sostituire Maitland-Niles, passato negli ultimi giorni alla Roma. Ruben Loftus CheekIl giocatore potrebbe dunque lasciare Torino già in questa ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alla luce della sconfitta subita in Supercoppa Italiana contro l’Inter e della contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Agnelli, non è da escludere la possibilità che la dirigenzantina decida di tornare sul mercato, in modo da potenziare la squadra e rilanciare le ambizioni del progetto bianconero. MeloTra i tanti nomi in uscita, spunta quello del brasiliano: l’Arsenal ha da tempo messo gli occhi sul centrocampista brasiliano, considerato non incedibilentus. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, l’allenatore dei Gunners Mikel Arteta avrebbe espresso il suo gradimento per il mediano ex Barça per sostituire Maitland-Niles, passato negli ultimi giorni alla Roma. Ruben Loftus CheekIl giocatore potrebbe dunque lasciare Torino già in questa ...

