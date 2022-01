Alla faccia del galateo: Letta vuole sequestrare Mattarella (Di giovedì 13 gennaio 2022) Enrico Letta in un’intervista televisiva non si è accontentato di dire che per il Quirinale bisogna individuare “un candidato con le caratteristiche di Mattarella”. Ha aggiunto che “il massimo” sarebbe se fosse proprio l’attuale presidente della Repubblica a succedere a se stesso. Non sono parole dal sen fuggite: Letta non parla quasi mai a caso su questi argomenti, che sente vitali per il sistema di potere che gira attorno al su partito. In un colpo solo, il segretario democratico ha messo da parte ogni galateo istituzionale, compresa la regola (a cui pure si era richiamato altre volte) di non tirare per la giacchetta il Capo dello Stato, e in poche parole ha esplicitato la sua strategia. L’ultima ancora di salvezza del Pd Conoscendo la fame di potere della sinistra non lo ha fatto certo per “salvare il soldato ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Enricoin un’intervista televisiva non si è accontentato di dire che per il Quirinale bisogna individuare “un candidato con le caratteristiche di”. Ha aggiunto che “il massimo” sarebbe se fosse proprio l’attuale presidente della Repubblica a succedere a se stesso. Non sono parole dal sen fuggite:non parla quasi mai a caso su questi argomenti, che sente vitali per il sistema di potere che gira attorno al su partito. In un colpo solo, il segretario democratico ha messo da parte ogniistituzionale, compresa la regola (a cui pure si era richiamato altre volte) di non tirare per la giacchetta il Capo dello Stato, e in poche parole ha esplicitato la sua strategia. L’ultima ancora di salvezza del Pd Conoscendo la fame di potere della sinistra non lo ha fatto certo per “salvare il soldato ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Djokovic vince il ricorso (alla faccia dei giornali italiani). Ma ora è caos: cosa succede ??… - AliaGuagni : La faccia di una che oggi è alla sua prima partita con @acmilan …e che partita?! ?? Semifinale di Supercoppa contro… - Rody22138121 : RT @Flavius772: Buongiorno... Alla faccia degli arabi superetero...?????????? - jensoohugs_ : ora che ho il covid mi chiedo ancora di più come faccia la gente a non vaccinarsi io oggi sto malissimo (e a me se… - luca_tessitore : RT @confundustria: Ora non si puó nemmeno tirare il telefonino in faccia alla segretaria ... ecco dove ci hanno portato i Sindacati comuni… -