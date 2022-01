Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli fa una precisazione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alessandro Basciano e Miriana Trevisan sono fra i vipponi che hanno creato più dinamiche amorose all’interno della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il primo ha girato come una trottola fra Soleil Sorge, Jessica Selassié e Sophie Codegoni (prima di fidanzarsi ufficialmente con quest’ultima); mentre la seconda ha avuto prima un flirt con Nicola Pisu e poi uno con Biagio D’Anelli. Niente di anomalo, se non fosse che Katia Ricciarelli al primo non ha detto nulla a riguardo, mentre a Miriana le ha detto di “non essere una madre”. Parole che hanno ferito il figlio della showgirl e che hanno costretto Pago, suo ex compagno, a diffidare la cantante. “Mi sono rivolto agli avvocati e abbiamo inviato una diffida a Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli”. – Ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 gennaio 2022)sono fra i vipponi che hanno creato più dinamiche amorose all’interno della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il primo ha girato come una trottola fra Soleil Sorge, Jessica Selassié e Sophie Codegoni (prima di fidanzarsi ufficialmente con quest’ultima); mentre la seconda ha avuto prima un flirt con Nicola Pisu e poi uno con. Niente di anomalo, se non fosse che Katia Ricciarelli al primo non ha detto nulla a riguardo, mentre ale ha detto di “non essere una madre”. Parole che hanno ferito il figlio della showgirl e che hanno costretto Pago, suo ex compagno, a diffidare la cantante. “Mi sono rivolto agli avvocati e abbiamo inviato una diffida a Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli”. – Ha ...

