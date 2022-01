Zero-Covid, o come mandare in tilt il commercio mondiale (e pure Pechino) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Cina non demorde, vuole restare fedele alla politica di Zero Covid. Mentre il resto del mondo continua ad allentare misure per contenere il virus, molte città cinesi sono ancora in lockdown (qui l’articolo di Formiche.net sulla linea dura di Pechino per combattere il Covid). Ora però il governo di Xi Jinping si trova in una difficile situazione, con l’imminente arrivo di atleti, giornalisti e pubblico per i Giochi olimpici invernali a febbraio e la minaccia della variante omicron. Inoltre, si sta studiando ancora l’impatto dei vaccini cinesi, poco efficaci contro le nuove varianti. Sebastian Ulbert, esperto di vaccini dell’Istituto Fraunhofer di terapia cellulare e immunologia, ricorda che circa l’85% dei cinesi è vaccinato con Coronavac (Sinovac) e BBIBP-CorV (Sinopharm), che contengono il virus inattivo. “Il modo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Cina non demorde, vuole restare fedele alla politica di. Mentre il resto del mondo continua ad allentare misure per contenere il virus, molte città cinesi sono ancora in lockdown (qui l’articolo di Formiche.net sulla linea dura diper combattere il). Ora però il governo di Xi Jinping si trova in una difficile situazione, con l’imminente arrivo di atleti, giornalisti e pubblico per i Giochi olimpici invernali a febbraio e la minaccia della variante omicron. Inoltre, si sta studiando ancora l’impatto dei vaccini cinesi, poco efficaci contro le nuove varianti. Sebastian Ulbert, esperto di vaccini dell’Istituto Fraunhofer di terapia cellulare e immunologia, ricorda che circa l’85% dei cinesi è vaccinato con Coronavac (Sinovac) e BBIBP-CorV (Sinopharm), che contengono il virus inattivo. “Il modo ...

