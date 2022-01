Super green pass, da tabaccherie a edicole: ecco dove non serve (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Super green pass quasi sempre obbligatorio in Italia, ma non ovunque. Alcune delle categorie che rientreranno nel Dpcm in stesura – legato all’ultimo decreto che ha introdotto la settimana scorsa l’obbligo vaccinale per gli over 50 – sono infatti realtà in cui non sarà richiesto il certificato verde ‘rafforzato’ (quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid), ma per le quali basterà l’esito di un tampone negativo, dunque il passaporto vaccinale di base, per poter accedervi. Tra queste, negozi alimentari, tabacchi, Supermercati – esclusi naturalmente i centri commerciali – le edicole. E ancora lo studio del medico, ma anche quello del veterinario, le caserme dove poter sporgere denuncia se si è vittime di un reato. Il Dpcm, riferiscono fonti di governo, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022)quasi sempre obbligatorio in Italia, ma non ovunque. Alcune delle categorie che rientreranno nel Dpcm in stesura – legato all’ultimo decreto che ha introdotto la settimana scorsa l’obbligo vaccinale per gli over 50 – sono infatti realtà in cui non sarà richiesto il certificato verde ‘rafforzato’ (quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid), ma per le quali basterà l’esito di un tampone negativo, dunque ilaporto vaccinale di base, per poter accedervi. Tra queste, negozi alimentari, tabacchi,mercati – esclusi naturalmente i centri commerciali – le. E ancora lo studio del medico, ma anche quello del veterinario, le casermepoter sporgere denuncia se si è vittime di un reato. Il Dpcm, riferiscono fonti di governo, ...

