“Secondo me resta al GF Vip!”, il fratello di Gianmaria “spoilera” la sua decisione e parla di Federica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Francesco Perillo, fratello minore di Gianmaria Antinolfi, è tornato a Casa Chi per rispondere alle domande dei giornalisti. Il ragazzo ha svelato cosa ne pensa di Federica Calemme dopo il loro avvicinamento. Il fratello di Gianmaria parla di Federica Mi sembra una cosa bella la loro, la migliore finora. A me lei piace. Leo? So... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Francesco Perillo,minore diAntinolfi, è tornato a Casa Chi per rispondere alle domande dei giornalisti. Il ragazzo ha svelato cosa ne pensa diCalemme dopo il loro avvicinamento. IldidiMi sembra una cosa bella la loro, la migliore finora. A me lei piace. Leo? So... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Secondo me resta al GF Vip!”, il fratello di Gianmaria “spoilera” la sua decisione e parla di Federica - AldoRivalta : @manu_99a Hai ragione, articolo scritto a cazzo che mischia netti e lordi, resta sempre il secondo AD più pagato de… - St4tlerWaldorf : @Laura_Virgy Secondo me, senza volersi addentrare in analisi del titoloV, resta il cattivo seme della gestione Cont… - TengoBottega : @FraSilvestriM5S @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Bravi … dopo l’abolizione della povertà ora avete abolito le lobby. V… - FedericaSepe8 : @martina20047130 @finedeigiochi32 Secondo me può essere, se casomai resta ci potrebbe essere un riavvicinamento, però -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo resta Funerali di Stato per David Sassoli, il governo italiano ha deciso Nettamente in pole resta la candidata del Ppe Roberta Metsola. L'accordo con S&D per l'alternanza ... Ma nella trattativa ci sarebbe anche una carta coperta: secondo insistenti rumors parlamentari i ...

Nel Governo tira aria di rimpasto, ma c'è l'ostacolo di Berlusconi al Quirinale ... i partiti riconoscono un merito alla proposta di Salvini di un governo dei leader , secondo una ... Resta sempre aperta la strada di un accordo tra i partiti sull'impossibilità di raggiungere un'intesa ,...

Coronavirus oggi: Vaia (Spallanzani): ridurre quarantene, 5 giorni ad asintomatici Il Sole 24 ORE Juventus, non solo Azmoun: Depay resta un'alternativa Come un fulmine a ciel sereno, per la Juventus è arrivato l'infortunio al legamento crociato di Federico Chiesa che lo terrà fuori dai campi fino a fine stagione. In queste ore ...

Coppa d'Africa è caos: tra fischi affrettati e inni sbagliati scoppiano le polemiche La Coppa d'Africa è iniziata da pochi giorni, ma le polemiche scoppiate la pongono di diritto tra una di quelle più discusse della storia. Dopo i problemi legati ...

Nettamente in polela candidata del Ppe Roberta Metsola. L'accordo con S&D per l'alternanza ... Ma nella trattativa ci sarebbe anche una carta coperta:insistenti rumors parlamentari i ...... i partiti riconoscono un merito alla proposta di Salvini di un governo dei leader ,una ...sempre aperta la strada di un accordo tra i partiti sull'impossibilità di raggiungere un'intesa ,...Come un fulmine a ciel sereno, per la Juventus è arrivato l'infortunio al legamento crociato di Federico Chiesa che lo terrà fuori dai campi fino a fine stagione. In queste ore ...La Coppa d'Africa è iniziata da pochi giorni, ma le polemiche scoppiate la pongono di diritto tra una di quelle più discusse della storia. Dopo i problemi legati ...