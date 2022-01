Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'contagi in crescita libera' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "contagi in crescita libera nelle scuole del Lazio. Alle primarie si conta una media di circa due-tre classi in dad per Scuola. Alle secondarie superiori di primo e secondo grado quasi tutte le classi sono in ddi e comincia ad attivarsi la dad: in media circa una classe per Scuola è già in didattica a distanza". Lo dice all'Adnkronos Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi. Su scala regionale per quanto riguarda le scuole primarie, "è iniziata la gestione del t0-t5, perché per loro questa è la disposizione che stabilisce che al secondo tampone positivo l'intera classe va in dad. Al momento contiamo circa 2-3 classi per Scuola". Il che vale a dire che su un totale di 238 scuole ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "innelle scuole del. Alle primarie si conta una media di circa due-tre classi in dad per. Alle secondarie superiori di primo e secondo grado quasi tutte le classi sono in ddi e comincia ad attivarsi la dad: in media circa una classe perè già in didattica a distanza". Lo dice all'Adnkronos Cristina, presidente dell'Associazione nazionale. Su scala regionale per quanto riguarda le scuole primarie, "è iniziata la gestione del t0-t5, perché per loro questa è la disposizione che stabilisce che al secondo tampone positivo l'intera classe va in dad. Al momento contiamo circa 2-3 classi per". Il che vale a dire che su un totale di 238 scuole ...

