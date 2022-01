Scontro auto moto in Borgo Palazzo: ferito un giovane di 18 anni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bergamo. Un’auto e una moto si sono scontrate nella mattinata di mercoledì 12 in via Borgo Palazzo. In sella al motociclo un ragazzo di 18 anni che è stato sbalzato sull’asfalto ed è rimasto ferito. Subito sono stati avvertiti i soccorsi: sul posto un’ambulanza e una volante della questura per i rilievi del sinistro. Il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bergamo. Un’e unasi sono scontrate nella mattinata di mercoledì 12 in via. In sella alciclo un ragazzo di 18che è stato sbalzato sull’asfalto ed è rimasto. Subito sono stati avvertiti i soccorsi: sul posto un’ambulanza e una volante della questura per i rilievi del sinistro. Ilè stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

