Sanremo 2022 | Can Yaman ospite | come stanno davvero le cose

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Can. È un’ipotesi che certamente farebbe felice il pubblico femminile e di cui si parla insistentemente nelle ultime ore, anche se le prime indiscrezioni sono iniziate a circolare già alla fine del 2021 e lo indicavano tra i possibili co-conduttori per una notte al fianco di Amadeus. D’altronde l’attore turco è uno dei personaggi del momento, volto (e fisico) molto amato del piccolo schermo grazie a serieDaydreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong, che vanta circa 9 milioni di follower su Instagram e un notevole seguito da parte di riviste e siti di gossip, specie dopo la sua liason con Diletta Leotta. Insomma, i presupposti per una sua presenza all’Ariston ci sarebbero tutti, ma ora è lo stesso attore turco a fare chiarezza con una storie piuttosto eloquente su Instagram. Can ...

ha commentato a caldo l'annuncio della sua partecipazione alla 72ma edizione del festival di come co conduttrice al fianco di . L'attrice romana sarà infatti la protagonista femminile dell'ultima ...Chi sono le cinque conduttrici Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co - conduttrici di(1 - 5 febbraio). I nomi sono ...Alcuni nomi già circolati, mentre altri sono decisamente sorprendenti. A partire dalla prima serata, quella in cui Amadeus romperà il ghiaccio in compagnia di una delle attrici italiane più amate e be ...Anna Tatangelo ha parlato della sua vita privata. Rivela il particolare delle avances, ci sono delle donne in mezzo ...