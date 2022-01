Rodolfo Laganà | rubata la sedia a rotelle

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Brutta sorpresa per. Lacon supporto elettrico che gli serve per spostarsi da quando si è ammalato di sclerosi multipla è statanell'androne del palazzo dove ...

Brutta sorpresa per. La sedia a rotelle con supporto elettrico che gli serve per spostarsi da quando si è ammalato di sclerosi multipla è stata rubata nell'androne del palazzo dove vive a Roma, al ...La carrozzina elettrica l'hanno rubata sotto casa sua, a Trastevere. E chi lo ha fatto non ha pensato, nemmeno per un attimo, quale danno (non solo economico) avrebbe provocato a, attore comico di 64 anni e affetto da sclerosi multipla. Il furto è stato denunciato ai carabinieri nei giorni scorsi dall'artista che con le sue battute ha fatto ridere intere ...