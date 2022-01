Qualificazioni femminili Australian Open 2022 | Bronzetti continua a correre | si ferma Cocciaretto

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Luciaa stupire nelledegli: la romagnola, vittoriosa per 6-2 6-2 ai danni della russa Valeria Savinykh, si porta ad un solo successo dalla sua prima apparizione della carriera a livello Slam. Il match è condotto alla grande dalla testa di serie numero 26, la quale viaggia speditissima soprattutto al servizio. Un break in apertura mette in discesa l’incontro dopo già pochi minuti:è in enorme fiducia, i suoi colpi sono penetranti e profondi, la differenza tecnica con l’avversaria è notevole. Nel settimo gioco, arriva un secondo break e, qualche istante più tardi, anche il set per 6-2. Nella seconda frazione, le cose non sembrano cambiare e la russa è in affanno sin dalle prime battute: riuscita a ...