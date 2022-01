Pistola in pugno, fuga in monopattino: i criminali lanciano la nuova “moda” per scippi e rapine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La microcriminalità si aggiorna ai nuovi strumenti di tendenza. La cronaca che arriva da Milano, Brescia, Monza, Piacenza, Roma e fino a Palermo – e si potrebbe continuare ancora a lungo – lo conferma. Archiviato il motorino, e superato il rischio d’identificazione della targa, oggi gli scippi si fanno in monopattino. Parigi ha “lanciato la moda” quest’estate con il saccheggio alla gioielleria Chaumet, a pochi passi dagli Champs Elysées. Il ladro è entrato armato di Pistola. Si è fatto consegnare 3 milioni di euro in gioielli e si è dato alla fuga in equilibrio sulle due ruote, svanendo nel nulla tra gincane tra le auto e vicoli deserti dove giusto un monopattino può arrivare… rapine in monopattino: Parigi lancia la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La microtà si aggiorna ai nuovi strumenti di tendenza. La cronaca che arriva da Milano, Brescia, Monza, Piacenza, Roma e fino a Palermo – e si potrebbe continuare ancora a lungo – lo conferma. Archiviato il motorino, e superato il rischio d’identificazione della targa, oggi glisi fanno in. Parigi ha “lanciato la” quest’estate con il saccheggio alla gioielleria Chaumet, a pochi passi dagli Champs Elysées. Il ladro è entrato armato di. Si è fatto consegnare 3 milioni di euro in gioielli e si è dato allain equilibrio sulle due ruote, svanendo nel nulla tra gincane tra le auto e vicoli deserti dove giusto unpuò arrivare…in: Parigi lancia la ...

Ultime Notizie dalla rete : Pistola pugno Palermo, pistola in pugno sul monopattino: arresti tre rapinatori Nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno trovato il telefono cellulare rubato al trentenne, un coltello a serramanico, tre passamontagna, un paio di guanti neri e una pistola a salve ...

Irruzione armata nel supermercato: due malviventi in fuga con il bottino FELLINE/ALLISTE (Lecce) - Mezzogiorno di paura in un supermercato del Basso Salento. Due malviventi hanno fatto irruzione in un market di Felline, frazione di Alliste, con pistola in pugno e hanno messo a segno una rapina. I malfattori, con volto coperto da passamontagna, sono entrati in azione nel supermercato Famila di via Alliste intorno alle 12. Uno di loro ...

Pistola in pugno, fuga in monopattino: i criminali lanciano la nuova "moda" per scippi e rapine Il Secolo d'Italia Palermo, pistola in pugno sul monopattino: arresti tre rapinatori PALERMO – Rapinatori in azione a Palermo a bordo di monopattini. È il segno dei tempi. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato tre giovani, fra cui un minorenne, accusati di rapina aggrav ...

Irruzione armata nel supermercato: due malviventi in fuga con il bottino FELLINE/ALLISTE (Lecce) - Mezzogiorno di paura in un supermercato del Basso Salento. Due malviventi hanno fatto irruzione in un market di Felline, frazione di Alliste, con pistola in pugno e ...

