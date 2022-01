Osimhen in gruppo da oggi, quando torna in campo? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La notizia della negatività al Covid-19 di Victor Osimhen ha senz’altro riscaldato il cuore di molti tifosi azzurri, che tra poco potranno tornare a godersi il proprio gioiello. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, il nigeriano potrebbe addirittura andare in panchina contro il Bologna, nella sfida in programma al Dall’Ara lunedì 17 gennaio alle 18.30. FOTO: Getty – Osimhen Napoli Tuttavia, in questi casi deve regnare sovrana la prudenza. Affinché Osimhen possa strappare una convocazione, infatti, è necessario che resista agli allenamenti in gruppo sin da oggi. Ieri, infatti, il numero 9 ha avuto il nulla osta per tornare ad allenarsi con la squadra, ricevuto dopo l’ok del prof. Tartaro. È chiaro che, anche visto lo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La notizia della negatività al Covid-19 di Victorha senz’altro riscaldato il cuore di molti tifosi azzurri, che tra poco potrannore a godersi il proprio gioiello. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, il nigeriano potrebbe addirittura andare in panchina contro il Bologna, nella sfida in programma al Dall’Ara lunedì 17 gennaio alle 18.30. FOTO: Getty –Napoli Tuttavia, in questi casi deve regnare sovrana la prudenza. Affinchépossa strappare una convocazione, infatti, è necessario che resista agli allenamenti insin da. Ieri, infatti, il numero 9 ha avuto il nulla osta perre ad allenarsi con la squadra, ricevuto dopo l’ok del prof. Tartaro. È chiaro che, anche visto lo ...

