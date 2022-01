Milan, Calabria positivo: “Sto bene, non vedo l’ora di tornare in campo” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Davide Calabria ha rotto il silenzio e ha confermato la sua positività al Covid. Il giocatore del Milan ha affidato a Twitter il suo pensiero, pubblicando anche una carrellata di foto che lo vedono in campo con la maglia rossonera e con la fascia da capitano. “Sono in isolamento, ma sto bene – scrive Calabria – Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi. Ci vediamo presto” Il tweet di Calabria È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Davideha rotto il silenzio e ha confermato la sua positività al Covid. Il giocatore delha affidato a Twitter il suo pensiero, pubblicando anche una carrellata di foto che lono incon la maglia rossonera e con la fascia da capitano. “Sono in isolamento, ma sto– scrive– Mi manca tutto questo, nondiina lottare insieme a voi. Ci vediamo presto” Il tweet diÈ da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultatoal Covid. Sono in isolamento, ma sto. Mi manca tutto questo, nondiin ...

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - CalcioNews24 : #Calabria annuncia la sua positività al #Covid_19 ?? - sportli26181512 : Milan, Calabria conferma: 'Sono positivo al covid e in isolamento, ma sto bene' FOTO: Attraverso un post pubblicato… - ACMilanInside_ : ??? DAVIDINO CALABRIA ??? Il messaggio social di #Davide fermo ai box per il #Covid ?? #acmilan #milaninside… - gilnar76 : #Milan, Calabria annuncia la positività al Covid: «Non vedo l’ora di tornare» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan… -