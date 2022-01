MasterChef 11 | gaffe di cattivo gusto di Barbieri | E’ pioggia di critiche

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)11 ha preso da poco il via ed è già polemica. Infatti, unadi Brunonon è passata inosservata. Ecco cos’ha detto.11, Bruno-AltranotiziaIl 16 dicembre su Sky Uno è cominciata11. Le cucine hanno riaperto i battenti, le fiamme brulicanti e i giudici sempre più temibili. Uno di loro è considerato il più severo e, spesso, scherzano su questo aspetto. Trattasi di Bruno, rinomato Chef, conosciuto anche per la trasmissione Bruno-4 Hotel, le cui nuove puntate sono previste per mercoledì 12 gennaio, in chiaro su TV8, come dichiarato dall’Ansa. Ma, per quanto riguarda, durante la scorsa puntata, ecco sopraggiungere la prima ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MasterChef gaffe

Altranotizia

... 'Sono le meches, le ho fatte ai capelli' ') ed è proseguita con Celebrity, dove tirò ... A proposito dei Måneskin, è legata a loro una delle suepiù belle: 'Vorrei duettare con i ...Venne scelto per far parte della giuria di '' USA e, a partire dal 2011, entrò nel cast della versione italiana con Carlo Cracco e Bruno Barbieri . La sua frase pronunciata in maniera ...MASTERCHEF fans were left scratching their heads over a gaffe which revealed the Celebrity Christmas special was not filmed anywhere near the festive season. Big name stars including Mica Paris, ...