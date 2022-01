Mara Venier in una versione inedita: non l’aveva mai fatto prima (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier è stata protagonista di un evento che non aveva mai fatto prima. Un gesto che la rende orgogliosa. Ecco cos’ha fatto. Torniamo a parlare di uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. Mara Venier è considerata da anni la regina della domenica di Rai Uno. La sua simpatia, l’energia, il Leggi su youmovies (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questo articolo è apparso, nella suaoriginale, sul sito YouMovies.è stata protagonista di un evento che non aveva mai. Un gesto che la rende orgogliosa. Ecco cos’ha. Torniamo a parlare di uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana.è considerata da anni la regina della domenica di Rai Uno. La sua simpatia, l’energia, il

Advertising

GuidoDeMartini : LA FACCIA DI MARA VENIER quando sente dal direttore dello Spallanzani VAIA che l’efficacia del vaccino dura non 12,… - Fra_NataleMaria : RT @ElGusty99523701: Mara Venier, la tomba sulle vaccinazioni obbligatorie. - borraccino_ : 'Se c'è un po' di silenzio in studio mi fa piacere, è tutto il giorno che chiacchierate': Serenissima goes to Mara… - leonemaschio : RT @ENRICOECCA: Mara Venier: “Ci avete illuso con questi vaccini. Ci sono un sacco di morti tra i vaccinati” (VIDEO) - 8foctdr67 : RT @ElGusty99523701: Mara Venier, la tomba sulle vaccinazioni obbligatorie. -