“L’ha fatta sentire una me**da”: Rudy Zerbi esagera, si scatena una reazione feroce (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Durante una puntata di Amici, Rudy Zerbi ha fatto una scelta che non è piaciuta per niente. Durissime reazioni contro di lui Rudy Zerbi e il gesto che non è piaciuto (Youtube)All’interno della scuola di Amici di Maria de Filippi le regole e le dinamiche sono belle toste. E’ questa una realtà dura da accettare, soprattutto per i concorrenti che fanno più fatica a “ingranare”. Rudy Zerbi, nelle ultime puntate, sta mettendo una ragazza di fronte a quelli che per lui sono i fatti imprescindibili da cui si deve partire per valutare la sua esperienza all’interno della scuola. Un preciso gesto, però, non è per niente piaciuto e ha scatenato un vero e proprio momento di crisi per la concorrente. Leggi anche >>> “L’ha fatta piangere”: ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Durante una puntata di Amici,ha fatto una scelta che non è piaciuta per niente. Durissime reazioni contro di luie il gesto che non è piaciuto (Youtube)All’interno della scuola di Amici di Maria de Filippi le regole e le dinamiche sono belle toste. E’ questa una realtà dura da accettare, soprattutto per i concorrenti che fanno più fatica a “ingranare”., nelle ultime puntate, sta mettendo una ragazza di fronte a quelli che per lui sono i fatti imprescindibili da cui si deve partire per valutare la sua esperienza all’interno della scuola. Un preciso gesto, però, non è per niente piaciuto e hato un vero e proprio momento di crisi per la concorrente. Leggi anche >>> “piangere”: ...

Advertising

borghi_claudio : Comunque alla fine Macron è un Brunetta che ce l'ha fatta - martaserafini : Ha usato i suoi calzini per proteggere dal gelo le mani dei figli e si è infilata due sacchetti ai pedi per continu… - AFraternale : RT @molumbe: Funziona così: chi ha fatto la terza dose e ha sintomi, se non l’avesse fatta sarebbe ricoverato; se è ricoverato sarebbe in t… - veneredirose : madre mi ha detto che c’era rigore pieno per l’inter ma non gliel’hanno dato e sono entrata qui sopra solo per vede… - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Sole senza Alex è un Amedeo Goria che non c'è l'ha fatta. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : L’ha fatta Naufragio della Costa Concordia, il comandante de Falco a Sky TG24: "Rifarei tutto". VIDEO Sky Tg24