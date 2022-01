John Cena: “La WWE non ha licenziato nessuno per troppo tempo, ora è tornata a fare come in passato” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nell’arco degli ultimi due anni la WWE ha licenziato numerosi wrestler, nonché diversi membri del personale. Le varie ondate di licenziamenti stanno facendo molto discutere con addirittura voci circa una possibile messa in vendita della Compagnia. Il 16 volte campione del mondo John Cena ha recentemente parlato di quando sta accadendo spiegando che per lui non è una cosa nuova. In passato la WWE era solita effettuare dei licenziamenti periodici; i wrestler lo sapevano e ne erano coscienti. Anche per il 2022 sembra che la WWE continuerà ad operare “tagli”. La prima ondata di licenziamenti del nuovo anno è già arrivata con nomi di primo piano “colpiti” quali William Regal e Samoa Joe. “Roster e Performance Center stracolmi” Ospite del “Rich Eisen Show”, John Cena ha parlato ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nell’arco degli ultimi due anni la WWE hanumerosi wrestler, nonché diversi membri del personale. Le varie ondate di licenziamenti stanno facendo molto discutere con addirittura voci circa una possibile messa in vendita della Compagnia. Il 16 volte campione del mondoha recentemente parlato di quando sta accadendo spiegando che per lui non è una cosa nuova. Inla WWE era solita effettuare dei licenziamenti periodici; i wrestler lo sapevano e ne erano coscienti. Anche per il 2022 sembra che la WWE continuerà ad operare “tagli”. La prima ondata di licenziamenti del nuovo anno è già arrivata con nomi di primo piano “colpiti” quali William Regal e Samoa Joe. “Roster e Performance Center stracolmi” Ospite del “Rich Eisen Show”,ha parlato ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE John Cena: 'La WWE non ha licenziato nessuno per troppo tempo, ora è tornata a fare come in passato' -… - 5_SweetCreature : RT @italianarmyfam_: ?? John Cena ha parlato dei suoi membri preferiti dei @BTS_twt al “The Ellen Show” : 'Sono RM e J-hope, perché sono de… - hoooooppppeee : oh no john cena - Tuttowrestling : John Cena parla dei licenziamenti in WWE #JohnCena - liIbuttercup : KKKKKKKKKKKKKK JOHN CENA É ARMY PELO AMOR AKSKKDKDKDKEKKDKCKCJFFJFKFJFJ -